L’Istituto S. Maria ad Nives è pronto alle nuove sfide: due open day per scoprirne l’offerta

Occorre un nuovo modo di far scuola e solo le scuole che stanno sperimentando da anni nuovi percorsi si trovano pronte ed attrezzate oggi per far fronte alla sfida. L’Istituto S. Maria ad Nives offre

un ambiente di apprendimento attento alla persona

la possibilità di far lezione in spazi ampi ed ambienti igienizzati secondo le norme anti covid

un contatto costante tra famiglia e scuola

una didattica integrata – in presenza e a distanza – personalizzata in base alle esigenze dei singoli

Questo ed altro sarà illustrato nell’OPEN DAY di SABATO 21 e 28 NOVEMBRE (10/12): sarà possibile prenotare la visita su www.mediaeliceoadnives.it o scrivendo a mediaeliceo@nives.it. Nel frattempo seguici su www.facebook.com/mediaeliceoadnives/

