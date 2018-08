L’intensa Esecuzione in scena al Duse

Genova. In uno scenario desolato e disastrato, dove tutto è ormai consunto, si staglia netta la sagoma dell’uomo sopravvissuto a se stesso: ridotto a nulla, a un’essenza stessa dell’Umano, il Disertore non perde lucidità né ironia, ma è consapevole di non aver più speranze. Come un Edipo ormai vecchio, che si aggira sperso a Colono; come un Lear cieco e impazzito e ricondotto alla mansuetudine; oppure ancora come un Ham beckettiano, questo Disertore si lascia andare a un bilancio della propria esistenza. Ha tradito non una bandiera, né una causa – ma forse si è chiamato fuori dalla battaglia della vita stessa. Ha chiuso gli occhi per non vedere più, ha detto basta alla deriva di rovine e violenze che lo circonda.

L’esecuzione, testo scritto nel 2008, è qui diretto da Marco Sciaccaluga e interpretato da Vittorio Franceschi e Laura Curino.

Inizio alle 20.30, biglietti da 17 euro.