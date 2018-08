Puntata zero, l’inizio di una nuova compagnia… di “vecchi” comici

Genova. Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, Enzo Paci, Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci, Pippo Lamberti: sono i sei protagonisti della comicità genovese e nazionale che fanno parte di una nuova compagnia comica, protagonista di tre serate tutte da ridere al Politeama Genovese.

Resi celebri da trasmissioni televisive come Zelig, Colorado e Ciro e dalla loro storica appartenenza ai Cavalli Marci, i sei comici saranno insieme per dar vita a uno spettacolo che si preannuncia come uno degli eventi imperdibili della prossima stagione teatrale del Politeama Genovese.

Prezzi dei biglietti a partire da 20 euro, inizio alle 21.