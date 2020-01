“L’impareggiabile forza del colore\" . Approfondimenti e laboratori su Bernardo Strozzi

La Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che gestisce i Musei di Strada Nuova per conto del Comune di Genova, propone un nuuovo ciclo di approfondimenti Tematici per adulti e laboratori per bambini inerenti i capolavori di Bernardo Strozzi custoditi presso Palazzo Bianco.

Gli Approfondimenti Tematici dedicati al pubblico adulto, raccontano le opere più rappresentative di uno dei più noti ed importanti pittori genovesi. Tra le maggiori opere conservate nelle collezioni civiche si possono ritrovare la caravaggesca Madonna con Bambino, San Giovannino e il Pifferaio.

Il percorso comprende dodici veri e propri capolavori dello Strozzi e rappresenta al meglio la maniera e le scelte tematiche dell’artista negli anni della sua attività genovese, prima del trasferimento a Venezia.

Anche per agevolare le famiglie in contemporanea agli approfondimenti per gli adulti sono previsti laboratori dedicati ai più giovani dai 6 ai 12 anni, della durata di un’ora.

Il tema principale verterà sull’osservazione e la cattura dei particolari utilizzando alcune tecniche di osservazione.

Giochi e attività faranno apprezzare l’originalità dei dipinti e aiuteranno i giovani partecipanti a leggere l’opera d’arte e a diventare grandi pittori!

COSTO totale 12.00 euro ( 7€ biglietto musei +4€ Approfondimento o Laboratorio)