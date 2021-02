“Lilliput” e “Sulla buona strada”: la cultura a misura di famiglia al Palazzo della Meridiana

Genova. Giovedì 18 febbraio alle ore 18 su YouTube e Facebook si terrà “Palazzo della Meridiana incontra… Lilliput e Sulla Buona Strada”: le protagoniste di questo appuntamento dedicato al mondo dell’infanzia saranno Francesca Posenato e Franca Macciotta. Introduce Caterina Viziano dell’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana.

Posenato racconterà i progetti “Lilliput a piccoli passi nei musei” e “Sulla buona strada”, Macciotta presenterà invece il laboratorio didattico espressivo “A che pensi?”, ispirato all’omonimo libro di Laurent Moreau e rivolto a grandi e piccini per stimolare la riflessione sui propri “invisibili pensieri”. Tutti i bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni potranno fare a casa il laboratorio con la propria famiglia richiedendo il “sacchetto magico” al numero 3662606330.

“Lilliput a piccoli passi nei musei” è un progetto per rendere i musei a misura di famiglia, affinché diventino punti cardine per la crescita culturale e sociale dei bambini e dei genitori. “Lilliput” affianca la direzione museale e i dipartimenti didattici dotandoli di strumenti di facilitazione dell’esperienza di visita e creando percorsi dedicati e suggerisce svariate attività che possono essere svolte usando gli strumenti di un kit di esplorazione appositamente pensato dal suo team creativo e adattato ad ogni singolo museo aderente. Le attività proposte sono studiate per attivare i sensi, soffermarsi sulle opere, immaginare e stimolare la fantasia.

“Sulla buona strada”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, propone animazione e letture, crea occasioni d’incontro tra gli esperti del campo educativo e le famiglie, porta attività e laboratori presso le scuole e i luoghi di aggregazione tipici delle famiglie sia in attesa sia con figli tra 0 e 6 anni.

Un furgone elettrico attrezzato con giochi e libri porta nei quartieri le attività del progetto mettendole a disposizione diretta delle famiglie del territorio. Il progetto, per rispondere alle nuove linee guida di sicurezza, ha ideato l’iniziativa denominata “Il sacchetto magico”, una serie di laboratori che possono essere realizzati a casa con la propria famiglia, seguendo un video in cui i bambini vengono guidati passo dopo passo da un educatore. Ogni bambino di età compresa tra gli 0 e 6 anni potrà ricevere gratuitamente a casa propria il sacchetto magico contenente il materiale necessario.