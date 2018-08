“Lilith Festival” – Joan As Police Woman

In piazza delle Feste arriva alla conclusione il Lilith Festival con il sound della cantautrice americana Joan Wasser, nota come Joan As Police Woman. Un racconto in chiave rock del complicato universo femminile: dal sesso, alla libertà, dal dolore, all’ingenuità, il tutto condito dallo stile crudo e diretto dell’artista statunitense.

“Damned Devotion”, il suo quinto e ultimo album in studio, è, a detta dell’autrice, “il più scuro e riflessivo” ed è stato preceduto dal singolo “Warning Bell”, una ballata legata al rimpianto in cui Joan parla dell’essere romantica e dell’ingenuità che ne deriva.

Il concerto sarà preceduto dal live della cantautrice genovese Sabrina Napoleone che presenterà il nuovo album Modir Min, nel quale la canzone d’autore ben si mescola con sperimentazioni elettroacustiche di matrice rock.

Genova Porto Antico EstateSpettacolo è un’iniziativa per la città promossa e coordinata da Porto Antico di Genova S.p.A. con la co-organizzazione del Comune di Genova.

Orario: apertura cancelli ore 20:30

Organizzatore: Lilith Associazione Culturale

Biglietti: Posto Unico seduti – Prezzo: € 18,00 intero + d.p.

Prevendite: Bookingshow