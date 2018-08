I Liguriani, la tradizione in musica all’Ostaia da u Neo

Genova. I Liguriani presentano uno spettacolo dove, attraverso la parola e i suoni, vengono evocate le immagini e i sentimenti della cultura e della storia ligure. Domenica 18 dicembre alle 21 si esibiscono all’Ostaia da u Neo a Sestri Ponente.

Salpando proprio dalla lanterna di Genova, luogo di partenza e di agognato ritorno che per le genti liguri rappresenta da sempre “casa”, un viaggio immaginario porta attraverso antiche istantanee di Liguria che svelano usi, tradizioni e tematiche di questa gente, stretta tra monti scoscesi e le onde del mare, chiusa per territorio e carattere, ma da sempre aperta al contatto con altri popoli, visitati o giunti a visitarla proprio attraverso il mare.

Il repertorio dei Liguriani è quindi vario e diverso, come diverse sono le anime che lo influenzano e, partendo dalla nostra terra, approda anche nei luoghi dove gli emigranti liguri si sono stabiliti. Le melodie strettamente liguri vengono proposte insieme ad altre tipologie di brani legati alla tradizione di zone limitrofe, quali le malinconiche mazurche e le vivaci monferrine del Piemonte, oppure i languidi valzer di luoghi culturalmente affini alla Liguria come la Francia.

Fabio Biale – voce, violino

Fabio Rinaudo – cornamusa

Michel Balatti – flauto

Filippo Gambetta – organetto diatonico

Claudio De Angeli – chitarra