Liguria Pride, dj set e musica al Porto Antico

Genova. Sabato primo luglio il Coordinamento Liguria Rainbow organizza la terza edizione di Liguria Pride.

Lo slogan di quest’anno sarà Che genere di Pride, per chiedere diritti, uguaglianza, visibilità per tutte le persone e tutte le famiglie, senza discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Sul palco di Piazza Delle Feste diversi artisti che si alternano per una giornata di musica e divertimento:

Mangaboo.

Un progetto musicale a cura di Giulia Passera (The Sweet Life Society) e Francesco Pistoi (Krakatoa, Motel Connection).

Gnu Quartet

Un quartetto dal gusto originale ed eclettico nato nel 2006 al Teatro Nazionale di Milano. Il 13 gennaio è uscito “Untitled” un disco composto interamente da brano originali.

DJ Pisti

DJ e Producer di Motel Connection con i quali realizza due colonne sonore (“Santa Maradona” e “A/R ANdata + Ritorno”) e tre album. Ha suonato nei migliori club italiani e al Privilege, locale cult di Ibiza.

Milla DJ

Valentina Premus, in arte Milla De La Soul DJ, predilige la musica degli anni ’80, la euro dance anni ’90 e la musica house in tutte le sue sfumature.

Stefano Radda

Suona house e musica da club in numerosi locali di fama nazionale.

Si parte dalle 19 in piazza delle Feste.

Ingresso libero.