“Liguria Musica”: insegnanti e famiglie tornano “a scuola” di note e pentagrammi

Genova. La musica è un medium trasversale a tutte le materie che ha il potere di arricchire e stimolare le attività scolastiche quotidiane. Da marzo ad oggi la musica ha accompagnato ancora maggiormente le nostre giornate, spesso tra le mura domestiche, e ha dato la possibilità di emergere a talenti nascosti.

Per tali motivi il Liceo Statale “Sandro Pertini”, polo per il progetto “Liguria Musica”, e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria organizzano un ciclo di seminari formativi destinati a tutti i docenti di ogni ordine e grado e in cui saranno sviluppati vari ambiti musicali, tra cui quelli coreutico e audiovisivo.

L’obiettivo del corso è incentivare le reti tra scuole per sviluppare coinvolgenti progetti musicali comuni. I relatori saranno docenti di musica e danza, compositori di colonne sonore per film e spot pubblicitari, esperti di musicoterapia, musica elettronica, musica accoppiata al coding e ai social network, insieme agli esperti dell’Associazione di Educazione ai Media e dell’Associazione per i Cittadini Digitali AIART.

Le lezioni sono fruibili tramite l’applicativo Teams. Per partecipare è necessario ricevere le credenziali d’accesso con iscrizione obbligatoria sul portale Sofia oppure inviare la richiesta via e-mail.