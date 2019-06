Lezioni di tango argentino al Caribe Club e a Valletta Cambiaso

Domenica 23 giugno, dalle 21 alle 22, al Caribe Club (Corso Italia 3, Genova) inaugurano i corsi di “Summer tango”, le lezioni di tango argentino organizzate in collaborazione con la Scuola di Tango Argentino di Genova. I corsi sono aperti a tutti e sono dedicati a chi vuole imparare le basi del ballo di coppia più passionale e coinvolgente di tutti.

In programma fino a domenica 21 luglio, le lezioni si terranno ogni domenica dalle 21 alle 22 al club di Corso Italia e ogni lunedì, dalle 20 alle 21, a Valletta Cambiaso (via Federico Ricci 1, Genova). Dopo le lezioni, gli allievi potranno fermarsi a ballare con i compagni di corso e con i maestri per fare pratica e provare le tecniche appena imparate a lezione. A condurre le lezioni saranno i maestri della Scuola di Tango Argentino di Genova.

L’iscrizione al costo di 60 euro comprende l’assicurazione e i corsi (2 ore a settimana + due ore di pratica).

Info: 392 2511592