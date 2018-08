Levante porta il Caos in Teatro

Genova. Levante torna dal vivo in tour nel 2018 con un nuovo spettacolo, Caos in Teatro. E lo fa dopo un anno straordinario, contrassegnato dal successo dell’ultimo lavoro discografico “Nel caos di stanze stupefacenti”, del suo primo romanzo “Se non ti vedo non esisti” (Rizzoli), due tour da tutto esaurito e il debutto televisivo a X Factor.

Dopo “Caos in Europa tour 2018” , con cui ha toccato le principali città europee, da Barcellona a Lisbona, fino a Madrid e Amsterdam, dal 24 febbraio Levante torna in Italia con uno spettacolo più raccolto, più adatto all’atmosfera elegante dei teatri. “Caos in teatro tour 2018” è composto da 14 concerti nei principali teatri italiani; i brani dell’artista proposti dal vivo avranno arrangiamenti del tutto inediti.

Prezzi da 25 euro, inizio alle 21.