‘Lettere da Lontano’, i racconti delle migrazioni di ieri e di oggi al Teatro dell’Ortica

“Lettere da lontano – Parole e musica del distacco” parla di emigrazione, con un occhio a quella storica ligure ma anche a quella contemporanea di chi è arrivato e continua ad arrivare nella nostra regione. L’allestimento unisce diverse forme espressive – parola, musica, immagini – a partire da materiale storico: lettere e diari di emigranti italiani del 900 e testimonianze attuali. Una parte importante dello spettacolo infatti è dedicata alle storie “vissute” che il pubblico ha inviato.

Come è caratteristica delle produzioni del Teatro Garage, la realizzazione si affida principalmente alla parola che è supportata da altre forme espressive – immagini e musiche dal vivo – che concorrono in ugual misura al conseguimento del risultato artistico.

La regia si propone di offrire uno spaccato di vita descrivendo personaggi di spiccata umanità in cui prevalgono sentimenti come la speranza in una vita migliore, la paura della novità e l’attaccamento alle radici.

Un produzione TEATRO GARAGE

di Lorenzo Costa

con Federica Ruggero, Lorenzo Costa, Alberto Bobby Soul de Benedetti, Alessio Caorsi

regia Lorenzo Costa