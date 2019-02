“Les Irréels” – Creature fantastiche e poetiche nell’ex Chiesa Sant’Agostino

Da sempre il rapporto tra il centro storico di Genova e il Teatro della Tosse è molto forte non solo perché la sua sede da ormai molti anni è in stradone sant’Agostino, nel cuore della città vecchia, ma anche per le molteplici iniziative sul territorio che ogni anno si ripetono e aumentano. Moltissime sono le collaborazioni con le realtà che da molti anni lavorano in questa zona, siano esse istituzioni, privati, associazioni o enti culturali, sociali o artistici. Un presidio culturale che nel corso degli anni ha sicuramente trasformato il territorio circostante rendendolo più vivace e generando un importante indotto. E nel 2019 aumenta ancora la presenza della Tosse nel centro storico.

Il teatro esce letteralmente dalle tradizionali mura della sua sede per arrivare con lo spettacolo “Les Irréels” dal 7 al 9 febbraio nell’ex Chiesa Sant’Agostino. Il pubblico sarà accolto da fantastici personaggi con sembianze di animali che vivono all’interno di divertenti e suggestive casupole.

Ibrido tra un’installazione plastica e una performance poetica, Les Irréels è uno spettacolo senza parole che si installa nel cuore della città e della vita quotidiana. Un popolo parallelo agli umani, esseri fantastici che hanno un potere magico e consolatorio per chiunque li incontri, ci accompagnerà in un percorso immaginifico dove si potranno incontrare La Cullatrice d’infanzia, nel suo piccolo teatrino, ridà vita a dei pezzi di infanzia e fa risorgere i nostri momenti passati. L’Accompagnatore d’assenti, attraverso le sue melodie ci accompagna lungo il cammino del ricordo. La Lavandaia dei dolori, grazie alla sua lisciva pulisce le nostre vite dal grigio. Il Pescatore di speranza, mentre la lavandaia ci ha portato via il dolore, lui è lì per pescare la speranza e ridarla al mondo. Il Sognatore di amici immaginari sogna, inventa e disegna amici immaginari. Lo Sguattero delle passioni, le sue pozioni hanno il potere di farci amare appassionatamente tutti i tipi di cose. La Guardiana dei misteri veglia perché nulla sia svelato, perché gli umani continuino a sognare.

Ogni giorno, in occasione dello spettacolo, sulla pagina Facebook del Teatro della Tosse verrà fornito un indizio per trovare gli esseri fantastici del popolo parallelo distribuiti in centro città. Una vera caccia al tesoro per scovare i personaggi dello spettacolo. Possono partecipare tutti, bambini e adulti: chi riuscirà a scovare tutte le creature avrà diritto ad un biglietto ridotto per assistere allo spettacolo.