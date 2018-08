I Legnanesi tornano al Politeama con un nuovo successo

Genova. La celebre compagnia dialettale lombarda porta in scena al Politeama Genovese il suo nuovo spettacolo: dopo il successo de La finestra sui cortili e La famiglia Colombo, ecco a Genova I Colombo… viaggiatori.

Situazioni grottesche e imprevedibili per farci ridere, riflettere e tornare col pensiero alla quotidianità che si viveva un tempo nei nostri cortili. Questa volta i Colombo diventano “viaggiatori” e li ritroveremo su una nave da crociera. Nonostante le difficoltà economiche e i problemi quotidiani che li attanagliano, con grande generosità hanno adottato a distanza un bambino brasiliano.

Negli anni, il ragazzo è cresciuto con una buona educazione e istruzione e la curiosità di conoscere i genitori e “sorellina” adottivi è tale da portare Paolo Roberto Josè Amarildo Santos Do Nascimiento (detto Gegè) a raggiungerli per una vacanza di qualche settimana in Italia. L’accoglienza della famiglia, insieme a tutti gli abitanti del mitico cortile, sarà davvero in perfetto stile “Legnanesi”…

Biglietti a partire da 26 euro, inizio alle 21.