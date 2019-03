“Lebensraum” – Teatro fisico con una punta di magia alla Tosse

Da giovedì 28 a sabato 30 marzo, sempre alle ore 20:30, al Teatro della Tosse va in scena “Lebensraum” con la regia di Jakop Ahlbom, presentato per la prima volta in Italia alla Biennale di Venezia 2018: teatro fisico con una punta di magia.

Il regista svedese Jakop Ahlbom, che è anche attore e acrobata, ha una grande passione per gli horror anni ’60 e le commedie anni ’20. Ahlbom porta la magia del muto su un palcoscenico teatrale con uno spettacolo divertente e brillante. “Lebensraum” (in italiano “spazio vitale”) si ispira all’universo di Buster Keaton e alla slapstick comedy e alle comiche dei pionieri del cinema come Stanlio e Ollio e Charlie Chaplin. All’epoca, a fare da sottofondo alle proiezioni dei film c’era la musica di un pianoforte, questo spettacolo sarà invece accompagnato dal gruppo Alamo Race Track: si crea così un originale e divertente contrasto tra le atmosfere visive anni Venti e la musica rock contemporanea.

La storia racconta di due uomini che vivono in un piccolissimo appartamento. Per risolvere il problema di uno spazio così stretto, i due hanno inventato mobili con una duplice funzione: il letto è anche un pianoforte, la libreria funge anche da frigorifero e così via … c’è tutto in casa, manca solo una donna. Decidono quindi di creare una bambola meccanica che li possa aiutare a svolgere i lavori domestici. Ma ben presto scoprono che la bambola pensa ed esprime opinioni e la loro vita viene spassosamente sconvolta. La tensione sale tra i due sale, la stanza diventa sempre più piccola e il divertimento scoppia in sala grazie a gag irresistibili!

LEBENSRAUM

Director and concept: Jakop Ahlbom

Performers: Reinier Schimmel, Jakop Ahlbom/Yannick Greweldinger, Silke Hundertmark, Leonard Lucieer, Ralph Mulder/Empee Holwerda

Music: Alamo Race Track

Set design: Douwe Hibma and Jakop Ahlbom

Dramaturge: Judith Wendel, Lighting Design Yuri Schreuders Technicians Tom Vollebregt, Yuri Schreuders, Allard Vonk, and Michel van der Weijden

Special props: Rob Hillenbrink

Make-up: Anabel Urquijo Claveria

Marketing: Janko Duinker en Danae Bos

Production management: Sarah Faye van der Ploeg

Management and sales: Marc Pil

Biglietti: 25 €