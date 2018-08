Le stelle di chi resta in città

Genova. Da giovedì 13 a sabato 15 agosto, l’osservatorio del Righi apre al pubblico alle 21.30 per consentire a chi è rimasto in città di ammirare le “stelle cadenti”.

In aula planetario giovedì a partire dalle 21.30 sarà possibile assistere all’animazione guidata Ai confini del Sistema Solare; venerdì 14 agosto all’animazione Galactos – meraviglie della Via Lattea, sabato 15 agosto all’animazione Stelle e costellazioni dell’estate mentre in Osservatorio, per tutte e tre le serate e sempre a partire dalle 21.30, sarà possible osservare al telescopio con la guida di un esperto dell’Osservatorio alcune meraviglie del cielo estivo.

La cupola dell’aula didattica-planetario installata nel Giardino del Sole e quella dell’Osservatorio, sono a disposizione, ma è richiesto un contributo spese rispettivamente di 5 e di 3 euro.

Entrambe le visite si svolgeranno tramite turni della durata di mezz’ora circa di massimo 30 persone per l’aula didattica-planetario e di massimo 15 persone per la cupola dell’osservatorio. Per questa attività non è prevista la prenotazione.