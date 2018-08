Le risate non mancano con Weekend Comedy

Genova. Frank e Peggy, sposati da molti anni. Jill e Toni, due giovani fidanzati. Le due coppie non sanno di aver affittato, per errore, lo stesso cottage per trascorrere un “tranquillo” fine settimana immersi nella natura, lontani dai problemi lavorativi.

Dopo lo sconcerto iniziale, esplodono le situazioni comiche quando i quattro decidono di condividere la stessa abitazione. Spazio quindi a dialoghi brillanti, divertimento e risate sempre dietro l’angolo.

Protagonisti di Weekend Comedy, la collaudata compagnia degli Attori & Tecnici, fondata nel 1976 dal genovese Attilio Corsini.

Inizio alle 20.30, biglietti a partire da 17 euro.