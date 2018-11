“Le rane” di Aristofane con Ficarra e Picone

Fare ridere il pubblico di oggi con un testo di 2500 anni fa? Scommessa vinta grazie a due comici di eccezione. In epoche recentissime, il miglior teatro greco contemporaneo si è rivolto ad Aristofane cogliendone, oltre alla dichiarata verve comica, anche una rara capacità poetica. Quelle commedie, considerate sbrigativamente dei residuati inutilizzabili, tornano a raccontare e svelare, lucidamente e criticamente, le complessità del presente, proprio come avveniva nell’Atene del V secolo avanti Cristo. Non può che far piacere, dunque, che un regista del calibro di Giorgio Barberio Corsetti, tra i grandi protagonisti del nuovo teatro italiano, abbia deciso di affrontare quel capolavoro aristofaneo che è Le rane.

Presentato con successo la passata estate al Teatro Greco di Siracusa, lo spettacolo torna ora in una nuova edizione pensata proprio per i teatri “all’italiana”. «Riuscire a far ridere con un testo di 2500 anni fa, il senso della scommessa è tutto qui – spiega il regista – Prendere il testo di Aristofane, un vecchio pezzo d’argenteria teatrale, e lucidarlo fino a farlo splendere nuovamente, come se fosse appena forgiato. Per ottenere questo risultato, la prima condizione è disporre di una coppia di comici di assoluta eccellenza. Ficarra e Picone, dunque: il duo che negli ultimi vent’anni ha incarnato il più autentico talento nel campo dell’umorismo».

E la regia di Corsetti abbatte definitivamente il discutibile confine che separa lo spettacolo “alto” dallo spettacolo “basso”, il comico dal tragico, come aveva fatto Pasolini con Totò per Uccellacci e uccellini. Sfrondato dagli anacronismi, dimostra che per il genere comico può esistere una manifattura a lunga conservazione, che consenta di ridere anche oggi, e consapevolmente, di un testo antico. D’altronde, l’arte dei classici è proprio questa: sapere parlare al tempo, in ogni tempo.

Mercoledì 21 novembre, nel foyer della Corte alle ore 17.30, avrà luogo un incontro con Salvo Ficarra, Valentino Picone e la Compagnia. Saranno presenti il regista Giorgio Barberio Corsetti e Olimpia Imperio, traduttrice del testo. Introduce Margherita Rubino. L’ingresso è libero.