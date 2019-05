“Le quattro stagioni” – Paola Valenti e la sua “mostra dei sogni”

Mercoledì 22 maggio alle 18:30 continuano gli eventi al Museo dell’Accademia Ligustica con la “Mostra dei Sogni”, un ciclo in tre appuntamenti in cui tre importanti storici dell’arte genovesi raccontano la loro mostra ideale da allestire in accademia. Sarà Paola Valenti, docente di Arte Contemporanea all’Università di Genova, a concludere questa rassegna raccontando la sua esposizione ideale, un sogno nel suo cassetto che “ad immagini” diventerà per un’ora realtà.

Il titolo della mostra è “Le quattro stagioni”: rappresentate costantemente nella storia dell’arte, le quattro stagioni sono il tema portante di una mostra che vuole parlare di contemporaneità ma anche di memoria, cambiamenti climatici e ritualità.

La donazione minima per l’evento, devoluta per le attività di valorizzazione del museo, è di 5 euro (bicchiere di vino compreso). Prenotazioni vivamente consigliate.