Le Prénom, gioco di provocazioni e verità

Genova. Una cena conviviale tra fratello, sorella e i relativi coniugi, insieme a un vecchio amico di famiglia sospettato di essere omosessuale.

Sembra una serata come tante altre, tra amici quarantenni, ma in realtà accadrà qualcosa di speciale: in attesa dell’arrivo della moglie, il fratello annuncia che diventerà padre. Congratulazioni, abbracci e poi le domande di rito: maschio? femmina? Ma soprattutto… Che nome gli metterete?

Di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière, Le Prénom (Cena tra amici) è una commedia francese del 2010 che ha conquistato anche gli spettatori del grande schermo con l’omonimo film, successivamente adattato anche in italiano.

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20.30.