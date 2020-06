Le pietre raccontano. Simbologia medievale a Genova

Bestie fantastiche, simboli ancestrali, figure mitiche: nel Medioevo storia e fede erano scolpiti nei monumenti a creare un vero libro di pietra per la crescita spirituale degli uomini più semplici che a un primo sguardo già ne percepivano il significato occulto.

Insieme ritroveremo la chiave di lettura per interpretare questa “Bibbia dei poveri”, e giungeremo a conclusioni sorprendenti che ci porteranno agli albori della cristianità, e della spiritualità in genere.

La visita guidata si snoda nel centro storico, toccando alcuni dei monumenti più conosciuti, come la Cattedrale di San Lorenzo e Porta Soprana, e altri del tutto nascosti nel dedalo dei carruggi.

-> ORE 10:30 PARTENZA DALL’ATRIO DI PALAZZO DUCALE, LATO DE FERRARI

-> PREZZO 10€ PER PERSONA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 349 60 44 703 (whatsapp)

IMPORTANTE: per la vostra sicurezza e il vostro benessere il gruppo sarà composto al poche persone. Si dovrà rispettare il distanziamento di almeno un metro tra una persona e l’altra (esclusi i conviventi) e la guida utilizzerà un microfono in modo che tutti possano sentire agevolmente le spiegazioni.

Ogni partecipante dovrà indossare la mascherina durante la visita guidata, come da linee guida emanate dalla Regione Liguria. Il percorso sarà interamente all’aperto.

PRIVACY: a seguito delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25/5/2020 il vostro nome, cognome e numero di telefono saranno conservati per 14 giorni.

Per la privacy policy completa si veda www.discovergenoa-riviera.com