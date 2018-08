Le percussioni si confrontano con Bach

Genova. Le percussioni a confronto con Bach sono un progetto di Simone Rubino, il quale sperimenta in una nuova veste musicale l’opera del genio di Eisenach, facendo “dialogare” i movimenti della Suite n. 3 in do maggiore BWV 1009 per violoncello solo con i lavori di significativi artisti contemporanei quali Gary Burton, Iannis Xenakis e Elliott Carter, ispirati, a loro volta, dal Maestro dell’Arte della Fuga.

Il risultato è uno straordinario connubio fra antico e moderno, fra tradizione e avanguardia: il tutto sotto il comune denominatore del grande talento del giovane percussionista torinese, già acclamato protagonista di numerosi festival internazionali.

Biglietti a partire da 22,50, inizio alle 21.