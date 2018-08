Genova. Krystian Zimerman, definito “il pianista perfetto”, propone al pubblico della Gog la Sonata in do minore di Beethoven e la Sonata in si bemolle maggiore di Schubert. Due delle moltissime opere incluse nel suo ampio repertorio.

Avversario delle competizioni musicali, Zimerman non supera i 50 concerti annuali: particolare il suo rapporto con il pubblico, da sempre molto appassionato, intimo e “familiare”.

Biglietti a 20 euro, inizio alle 21.