Le filastrocche reinventate con ironia da Luzzati

Genova. I protagonisti dei libri e dei film di animazione di Luzzati e Gianini, raccolti poi nell’audiolibro del 1976, si ritrovano insieme nello spettacolo Canta Canta Cantastorie. Tre filastrocche animate dagli attori e dai burattini di Luzzati & Cereseto reinventate sui ritmi di una ballata moderna.

Alì Babà, la favola che richiama alle Mille e Una Notte; la Gazza Ladra, in una versione poetica dedicata ai bambini; la Tarantella di Pulcinella, che riprende il racconto napoletano “Il Pescatore e sua moglie”. Tre filastrocche riviste in rima, in una versione capace di recuperare il fascino della prima edizione e di unirlo al sapore delle favole di sempre, con la musica di Ivano Fossati e Oscar Prudente.

Biglietti a 8 euro, inizio alle 16.