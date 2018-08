Le favole di Rodari raccontate in webcam

Genova. Liberamente ispirato alle storie di Gianni Rodari, Favole al (video) telefono racconta di due genitori in giro per l’Europa per lavoro. Ogni sera, in videochiamata con i propri figli, raccontano una piccola favola usando la webcam del computer.

Favole brevi che hanno per protagonisti cartoline, piccoli oggetti, souvenir, fiori e biscotti che trasportano lo spettatore in un mondo fantastico. Ed è attraverso queste piccole favole che si snoda un rapporto delicato e fragile, in cui la distanza aumenta il bisogno di affetto.

Biglietti a 8 euro, inizio alle 16.