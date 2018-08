Le due Italie dei fratelli Fornari a Valle Christi

Rapallo. Prosegue anche questo fine settimana il Festival di Valle Christi: venerdì 31 luglio Augusto e Toni Fornari presentano Fratelli d’Italia.

I fratelli Augusto e Toni Fornari rappresentano i due aspetti dell’Italia: quello delle canzonette e quello della crisi socio-politica del Paese. Mentre Toni è intento a presentare il suo show di canzoni e parodie, Augusto si inserisce come “disturbatore” cercando di boicottare lo spettacolo facendo della satira politica spicciola.

In questo spettacolo sono di scena la parodia musicale, la satira, lo stravolgimento completo di canzoni e situazioni, che ricalcano a volte schemi tradizionali, ma che sono sempre eseguiti in maniera fresca e originale. I due attori interagiscono in un gioco continuo dove si mescolano divertimento scenico e virtuosismo; non mancano naturalmente sketch comico-spalla del cabaret classico e del varietà.

Inizio alle 21.30. Biglietti a 20 euro. Servizio navetta compreso nel biglietto dello spettacolo con partenza alle 20.30 o alle 21.05 da piazza delle Nazioni.