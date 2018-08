Le domeniche dei bambini alla De Amicis: letture e laboratori

Genova. Per il ciclo “La Domenica dei Bambini” presso la Biblioteca De Amicis nella giornata di domenica 19 novembre sono previste attività mattutine per i più piccoli e pomeridiane per i più grandicelli.

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nello Spazio Laboratori “I colori dell’autunno!” , un viaggio alla scoperta dell’autunno e dei suoi colori, partendo dalla lettura di una storia, che evocherà nei bambini delle sensazioni e fantasie .

Seguirà una attività di laboratorio, durante la quale saranno utilizzate le app dei tablet per disegnare e colorare le proprie emozioni . Laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni.

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nello Spazio Laboratori “Tablettiamo la natura…! ”

Anche il tablet può aiutarci a scoprire ciò che ci circonda…e per creare non usiamo le matite ma il nostro indice!

Per disegnare, costruire, scoprire…

Laboratorio per bambini dagl i 8 ai 12 anni.

Entrambi i laboratori richiedono una quota di partecipazione di € 4,00.

Iniziativa a cura del Dipartimento Scientifico di Solidarietà e Lavoro.