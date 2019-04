“Le domande”, si gioca con le carte alla Claque

Genova. Giovedì 18 aprile, ore 18.30. La Claque ospita un nuovo esperimento legato al gioco di carte “Le domande”. Per l’occasione la serata si intitola “Blind Date Esperimento n°2 Un gioco”.

“Ci troveremo a La Claque – spiega Mario Benvenuto, l’ideatore di tutto – per giocare alle Domande e ritrovarci in un modo che forse non conosciamo ma che è nostro. Qualcosa che ha a che fare con il buio e la luce, con i cinque sensi e con la loro mancanza. Ci apriremo a un gioco completamente diverso da tutti quelli che esistono e che al tempo stesso conosciamo benissimo: perché proprio attraverso le domande che ci siamo sempre fatti e che ci facciamo, noi cresciamo”.

L’esperimento di gioco inizierà alle 18.30, l’ingresso sarà di 5 euro e i posti limitati perché alle 19 le porte si chiuderanno e tutti dovranno trovarsi attorno a un tavolo per far iniziare il gioco.

Le domande, un gioco di carte dove nessuno vince e dove tutti vincono perché l’obiettivo è quello di aiutare la comunicazione e la conoscenza, interiore e reciproca, nasce da un momento di crisi intima, in cui Benvenuto ha cominciato a condividere sulla propria pagina Facebook le domande che si poneva quotidianamente. “Da quelle centinaia domande e dalle migliaia di risposte, circa 30.000 che ho ricevuto – racconta – è sorta l’esigenza di creare qualcosa per far uscire nella realtà quello che è nato in un luogo “impalpabile” come il web: quella cosa ha preso la forma di un gioco con le carte, che aiuti le persone a mettersi in connessione reale con gli altri, a confrontarsi e conoscersi meglio. Le domande è un gioco che ci aiuta a creare uno spazio, interiore ed esteriore, per guardarsi, ascoltarsi, conoscersi. Giochiamo: con le mani parlanti, la mente presente e il cuore aperto”.

Mario Benvenuto è illustratore, designer grafico e docente all’Accademia Ligustica di belle Arti di Genova. Ha collaborato con alcune tra le più importanti case editrici italiane (Mondadori, Feltrinelli in primis). Si occupa di design grafico editoriale e di comunicazione dagli anni ottanta, muovendosi tra Milano e Genova. Sue passioni sono la narrazione e l’arte: in questo lavoro, nato come esperimento artistico sull’utilizzo “altro” di un mezzo come Facebook, ha unito tutti i mezzi di espressione che ama, l’illustrazione, la grafica, la narrazione per immagini e l’arte, per creare un gioco che prima non esisteva.