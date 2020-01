Le Clab LiveMusic con Andrea Cabri

L’aperitivo con la musica live di Andrea Cabri.

Andrea, già da bambino dimostra una innata attitudine alla musica e dopo un breve approccio con tastiera e armonica a bocca si dedica ben presto alla chitarra.

Chitarrista e cantante molto istintivo e personale, amante del blues, ha suonato con i migliori musicisti del panorama genovese come Bob Callero ( Battisti, Finardi, Berté, Oxa….), Fabio Moretti, Giorgio Usai ( Mito dei New Trolls ) ed altri. Il suo repertorio spazia dal cantautore ( De André, Bersani, Capossela ecc..) al blues ( Stevie Ray Vaughan, BB King, J.Lee Hooker, Clapton, Robben Ford ecc… ) toccando un po’ tutti i generi musicali senza mai trascurare l’assoluta qualità e personalità di esecuzione.

Per info e prenotazioni : +39 010 868 1474