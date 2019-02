Le Blue Jasmine in scena alla Claque del Teatro della Tosse.

Claque del Teatro della Tosse di Genova, l’8 Marzo, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo in musica dal titolo “Te l’avevo detto… non siamo brave ragazze”. In scena, il gruppo delle Blue Jasmine con il Coro Quattro Canti.

Le Blue Jasmine si formano con la voglia di riarrangiare canzoni conosciute da eseguire in trio. Il trio è uno strano insieme: non ha respiro ampio del solito collettivo e nel contempo è privo di quel dialogo telepatico che si stabilisce nel duo. Nel trio Blue Jasmine (dal nome della protagonista del film di Woody Allen campionessa di nevrosi) la presenza della batteria/percussioni e l’assenza del basso crea quel suono contratto, minimal che caratterizza l’arrangiamento.

Le canzoni, di breve durata, raccontano storie ed emozioni al femminile e vengono introdotte da ironiche e bizzarre riflessioni teatrali da La Anto e da La Debbie.

Il quartetto del progetto musicale è composto da La Anto-voce, Paola Zamponi -chitarra e Dado Sezzi-batteria/percussioni; di Deborah Carelli la cura dei testi introduttivi.

Il Coro Quattro Canti nasce nel 2003 e ripercorre, nei suoi concerti e nei suoi spettacoli, un pezzo di storia musicale propria dei fatidici anni ’60 – ’70, quelli nei quali si sono fondate le basi del sound pop-rock che ancora pervade la scena musicale e la vita di tutti.

In questo spettacolo famose cover che cantano l’universo donna si intrecciano insieme con quelle che celebri voci femminili hanno interpretato, in un mix emozionante filtrato attraverso gli arrangiamenti polifonici scritti appositamente per il Coro dal direttore artistico, il Maestro Gianni Martini.

Una produzione ben al di fuori della tradizione corale comunemente intesa dunque e, per questo, di grande impatto.

Per info e prenotazioni: 010 2470793