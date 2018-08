Le accuse di Barletti e Waas in uno spettacolo italo-tedesco

Genova. Spettacolo della compagnia Barletti/Waas, Autodiffamazione narra di un uomo e una donna che si autoaccusano di comportamenti assunti e azioni compiute o non compiute nella propria vita, assecondando o infrangendo le regole della società.

Scrive su questo testo Lea Barletti: «Dire questo testo è guardare in un baule pieno di foto di sconosciuti. Avrei potuto essere io, avrei potuto farlo, avrei potuto dirlo. Lo sono, l’ho fatto, l’ho detto. Non lo sono, non l’ho fatto, non l’ho detto. Ma avrei potuto, sì, avrei potuto».

Lo spettacolo è in tedesco-italiano con sovra titoli.

Inizio alle 20.30 (sabato ore 19). Biglietti da 14 euro.