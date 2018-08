Lavia riporta in scena Strindberg: alla Corte c’è Il Padre

Genova. Con grande consapevolezza e maturità scenica, Gabriele Lavia, che ha ripetutamente affrontato la tragedia borghese del rapporto tra l’uomo e la donna, che si risolve spesso in scontri selvaggi, torna ancora all’amato August Strindberg e porta in scena Il Padre.

Sospeso, come è noto, tra naturalismo, espressionismo e simbolismo, per un artista come Lavia – sempre attento alle dinamiche inquietanti dell’animo umano – il grande autore svedese è ancora oggi terreno privilegiato di indagine e di battaglia scenica. «Strindberg è un gigante», scrive il regista presentando l’opera.

Inizio dello spettacolo alle 20.30 (martedì, mercoledì, venerdì, sabato ), alle 19.30 giovedì e alle 16 domenica.

Biglietti da 17 euro.