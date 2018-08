Laura Allori presenta la saga in sedici libri “Per Amore e per”

Sabato 16 dicembre 2017 alle ore 17 a Varazze, presso la Chiesa Assunta nella Sala Comunale dei “Fratelli Stellati” di Via Carlo Nocelli n.1, Laura L.C. Allori presenta la saga in sedici libri “Per Amore e per” (Il Nido del Gheppio edizioni). Con l’autrice intervengono il critico Fausto Naso e il poeta Silvio Craviotto. Conduce Luigi Cerruti. Evento che si terrà nell’ambito della Mostra d’Arte Contemporanea “Before Christmas” organizzata dall’associazione culturale VaraggioArt.

Nella lotta tra bene e male, di matrice cristiana, s’inserisce la contrastata storia d’amore dei protagonisti e dei personaggi che ruotano loro attorno, in un connubio di arti: musica, danza, letteratura e storia dell’arte. Non è una saga concepita per essere letta di seguito ma iniziata si resta ammaliati. Non è un fantasy canonico né un cristiano evangelizzatore, anzi, il viaggio della storia dei protagonisti che li vede crescere, maturare, invecchiare, soprattutto, amare e combattere è un viaggio della fede che da quella bigotta e obbligata delle convenzioni, diventa quella libera e mossa solo dall’amore. È il fantasy cristiano più ateo che sia mai stato scritto (S.D.) e al contempo la più grande storia d’amore che si possa concepire in un libro, perché non è solo l’amore tra due persone ma l’Amore per l’arte (B.C.). Così Javier e Madleine, assieme agli altri personaggi, vivono vite reali e lottano per amore e per… sta ai lettori scoprire cosa.

Laura Liliana Allori è nata a Genova nel 1972. Ha due lauree, un magistero, due specializzazioni e due dottorati all’Accademia di Belle Arti, in Scienze Religiose di cui anche il Magistero, in Fotografia e Scrittura Creativa; PhD in Arte Sacra e Critica d’arte contemporanea. Ha svolto l’attività d’insegnante fino alla malattia che l’ha condotta ad un’invalidità permanente. Scrive saggi, recensioni e monografie a tema religioso e/o artistico. Scrive romanzi tra cui la famosa saga fantasy “Per Amore e per”; romanzi rosa come “Il sorriso del Greco”, “Gesù non abita più qui” e noir come il ciclo di Lara Lalli.

Collana ‘Per amore e per’: 1. Per amore e per una Stella 2. Per amore e per Athena 3. Per amore e per Odino 4. Venetian dream 5. Per amore e per Poseidon 6. The last two to dance 7. Per amore e per Phoebus 8. Fading like a flower 9. Left outside alone 10. Ten 11. Per amore e per sempre 12. One last dance 13. Ho fatto 13 (raccolta di citazioni dei primi 12) 14. One last dance 15. Better Together (2018).16. Rise of Beatitudes (2018).

