Latino, kizomba, swing e reggaeton: il weekend del Caribe Club

Venerdì 29 marzo 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 22, ritorna l’appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. Special guest della serata il gruppo“Brus Project”, direttamente dalla scuola di Bruno Scalone, che presenterà il nuovo show “Magdalena” in anteprima per il pubblico del Caribe. Dalle 22.30 inoltre si tiene lo stage gratuito di kizomba con i ballerini Vale e Simo, un’occasione per tutti gli alunni del club di affinare la tecnica di questo ballo affascinante; a seguire, nella sala kizomba, musica di dj Chris. Nella sala portoricana si balla con dj Erick La Voz per una serata dedicata agli amanti della salsa in linea e della salsa classica. Nella sala cubana musica di dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez e animazione di Moreno, Alfredo, Bryan, Anaisa, Amelia e di tutti i ballerini dello staff del Caribe, mentre nella nuova sala di bachata fusion si balla con dj Jonathan Lopez.

Sabato 30 marzo dalle ore 22 è in programma una doppia serata con sala reggaeton, dove sarà ospite dj Simo Effe e il gruppo di ballerini “Fourteen Plus”, che presenteranno uno spettacolo di reggeaton per il pubblico del Caribe. Nella sala west coast swing animazione di Sonia Terribile e festa della scuola “Step by Step”. La serata sarà anche un’occasione speciale per festeggiare il compleanno di Mauricio “El Bimbo” Hernandez, il dj delle notti cubane del Caribe.

Informazioni: 335207103