L\'Astratto Informale Materico di Milena Demartino all\'Artelier di Palazzo Ducale

Genova – Milena Demartino, artista contemporanea di pittura materica, stilista e designer, ha trovato spazio all’Artelier, associazione senza scopo di lucro con sede a Palazzo Ducale. Da sempre amante dell’arte in ogni sua sfumatura, e ispirata alle opere del pittore statunitense Jackson Pollock, uno dei maggiori rappresentanti dell’espressionismo astratto e dell’action painting, Milena Demartino sviluppa negli anni il concetto di arte Aim (Astratto Informale Materico), che la porta a esporre in diverse gallerie tra Italia, Europa e Stati Uniti.

Attraverso il colore e la materia, l’artista esplora l’esperienza della percezione visiva del movimento e delle sensazioni dell’anima. Il suo pensiero è direzionato alla profondità dello spazio e a creazioni di paesaggi cosmici. «Il mio concetto di arte unisce stili, mode e arti diverse – spiega Demartino – e nei miei quadri l’unione fra il colore e la materia diventa un grido di vita e libertà». Nei suoi agglomerati artistici dunque la vera spinta creativa, come manifestazione primordiale dell’energia cosmica, intrattiene un legame con la materia, dove massa, volume, colore appaiono caratteri particolari e imprescindibili. L’artista genovese ha inoltre portato l’Aim nel mondo della moda: «gli accessori vengono presi, cambiati nella loro natura e resi unici – afferma Milena Demartino – diventando così fashion art. Vestirsi con un accessorio unico – prosegue – può essere un modo per uscire dall’omologazione che la moda e le varie tendenze impongono alla massa, coniugando espressività artistica con un senso di unicità».

Artelier di offre così la possibilità di viaggiare, all’interno di Palazzo Ducale, tra le opere di Milena Demartino, in modo da poter entrare in contatto direttamente con l’artista. Per poter assistere all’esposizione in presenza di Milena Demartino, è consigliato comunicarlo via mail a milenademartino@hotmail.it.