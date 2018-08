L’arte russa contemporanea sbarca a Genova. Giovedì 10 maggio inaugurazione mostra “Haec est civitas mea” da Satura Art Gallery

Genova. Dopo il grande successo riscosso a Roma, dove è stata presentata, per la prima volta in Italia, nel Complesso Monumentale del Vittoriano, sbarca a Genova la mostra “HAEC EST CIVITAS MEA”, che presenta al pubblico italiano le opere di 32 artisti dell’Accademia “I.S. Glazunov” di Mosca, patrocinata dal Governo della Federazione Russa, il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa e l’Ambasciata della Federazione Russa in Italia.

L’ Inaugurazione ufficiale è stata fissata per giovedì 10 maggio 2018 alle ore 18:30, presso la sede di SATURA art gallery in Piazza Stella 5/1, alla presenza delle autorità locali e russe, e di una delegazione di accademici che arriveranno appositamente nel capoluogo ligure per la manifestazione.

Nel corso di un evento esclusivo solo su invito, con rinfresco e musica dal vivo, sarà possibile ammirare in anteprima i quadri, di grande formato, dei più talentuosi e quotati pittori diplomatisi all’Accademia moscovita, che rappresenta l’orgoglio dell’arte russa contemporanea. Le opere, davvero impressionanti per il loro realismo e le grandi dimensioni (alcune addirittura di oltre 4 metri), saranno esposte nelle suggestive sale di Palazzo Stella, nell’omonima piazza, dietro via San Lorenzo.

La mostra “HAEC EST CIVITAS MEA” resterà aperta al pubblico, da venerdì 11 a sabato 9 giugno 2018 presso SATURA art gallery in Piazza Stella 5 dal martedì al venerdì con orario dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19, e il sabato dalle 15 alle 19.

“Siamo particolarmente orgogliosi – spiega l’art curator di SATURA, dottoressa Flavia Motolese – di poter ospitare quest’importante mostra internazionale organizzata da un’istituzione di prestigio come l’Accademia di Mosca presso Palazzo Stella, sede di SATURA, subito dopo Roma, e di poterla offrire al pubblico genovese con ingresso libero e gratuito”.

“Un particolare elemento d’interesse dell’esposizione, dedicata al trentennale dell’Accademia Russa di pittura, scultura e architettura di Il’jà Glazunòv – sottolinea inoltre il Presidente di SATURA Mario Napoli – consiste nel fatto che i pittori russi contemporanei portino avanti, sulla base della grande scuola greca e romana, un tema nazionale, e che come all’epoca del Rinascimento italiano raccontino, con linguaggio classico, pagine della propria storia. I meccanismi della narrazione sono le opere, in cui il realismo contemporaneo e la tradizione russa vengono a fondersi, regalando allo spettatore un suggestivo racconto per immagini della secolare cultura pittorica moscovita”.