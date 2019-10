L\'arte del Feng Shui a Santa Margherita

Venerdì 25 ottobre, dalle ore 16 alle 19, al Centro Benessere Rapallo Chiavari, situato all’interno del Mediterraneo Emotional Hotel & Spa (Via della Vittoria 18, Santa Margherita Ligure), è in programma l’evento a ingresso libero “ Arredare con il Feng Shui”, un incontro dedicato all’armonia tra la persona e l’ambiente in compagnia di Barbara Sabrina Borello, architetto specializzato in Feng Shui e qualità dell’ambiente abitativo e lavorativo.

Durante l’appuntamento, verranno svelati tutti i segreti di questa antichissima arte orientale, che aiuta a rendere la casa un ambiente ricco di energia, armonia e positività. Il Feng Shui è un’arte di origine taoista, che progetta la qualità dello spazio, dalla pianificazione urbanistica alla costruzione di centri abitativi, lavorativi e commerciali. Nasce dall’osservazione della Natura e studia la relazione fra Uomo e Ambiente nel Tempo. Attraverso il linguaggio dell’architettura, il Feng Shui permette di organizzare gli spazi creando ambienti autentici e personalizzati nei quali si respirino armonia e vitalità. Bellezza e benessere sono strettamente collegati: un ambiente armonizzato nasce dall’ equilibrio di forme, luci, colori e materiali ed è espressione dell’anima e della natura di chi lo abita.

L’evento si svolge nella suggestiva cornice dell’Hotel Mediterraneo, un palazzo ottocentesco situato nel cuore di Santa Margherita, a pochi passi dal mare e dal promontorio di Portofino, ed è organizzato dal Centro Benessere Rapallo Chiavari di Emanuela Bisaccia, uno spazio che racchiude al suo interno sauna, piscina, bagno turco, percorsi sensoriali e offre ai visitatori diverse tipologie di trattamenti e massaggi, dai più classici ai più innovativi come quello con le conchiglie e con il bambù.

«Nello spazio in cui viviamo vengono riflesse le nostre dinamiche interiori e le nostre tendenze relative agli ambiti relazionali, sociali, lavorativi ed economici – spiega l’architetto Barbara Sabrina Borello – Quando il nostro territorio è progettato, organizzato e arredato adeguatamente, rimanda al nostro organismo e alla nostra mente informazioni di equilibrio e coerenza con la nostra vita e i nostri progetti. In questo incontro, scopriremo insieme come portare bellezza, armonia e prosperità nella nostra casa o nel luogo di lavoro, migliorando di conseguenza il nostro benessere psicofisico e la qualità della nostra vita». Durante l’evento, i partecipanti potranno presentare una piantina e una foto dell’abitazione, per ricevere alcuni preziosi consigli su come migliorare lo stile e l’arredamento della propria casa.

A seguire sarà offerto un aperitivo alle partecipanti. L’evento è a ingresso libero.

Info: 339 5991151; www.centrobenessererapallo.it