L’armocromia sbarca a Genova

Ti sei mai chiesto quale sia il tuo colore? Quel colore perfetto per valorizzare le tue caratteristiche?

Da questi interrogativi nasce l’evento Vesti il tuo colore, che si terrà questo sabato 11 maggio 2019 presso lo Studio3 in via San Martino 118r a Genova, per raccontare la teoria dell’armonia dei colori e presentare i nuovi coloratissimi abiti della collezione primavera-estate 2019 del brand hand-made La Mafalda.

Dalle ore 10 le porte dello showroom dello Studio3 si apriranno alla moda del brand genovese che crea abiti semplici ma con carattere volti a esaltare l’unicità di ogni donna. Composto da un team fatto di due giovani imprenditrici, Ilaria Ragusa e Giulia Merega, il brand ha dato vita per tutta la primavera a un ciclo di incontri sul temi della moda, dell’unicità e dello shopping consapevole.

Nell’ambito di questa serie di appuntamenti, sabato prossimo oltre a presentare i capi della nuova collezione, il brand propone un evento tutto a tema colore.

Per l’occasione Irene Grisolia di Image Study Academy, consulente specializzata in ARMOCROMIA, interverrà a partire dalle ore 15 per spiegare la disciplina basata sull’analisi cromatica, con il fine di individuare i colori più adatti da indossare in relazione alle proprie caratteristiche fisiche e interiori.

L’illustrazione della teoria dell’armonia del colore consentirà di vivere un’esperienza all’insegna dell’armocromia. L ‘evento durerà sino alle ore 20 per passare un pomeriggio all’insegna della moda, del colore e della condivisione.

L’ingresso è libero

per info: 393493450932