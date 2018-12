L\'architettura contemporanea genovese raccontata dagli studenti del Klee-Barabino

Venerdì 7 dicembre, alle ore 17.45, nella sede dell’Ordine degli Architetti di Genova (piazza San Matteo, 18) si tiene l’incontro “L’Architettura contemporanea genovese ritratta dagli studenti del Liceo Artistico Klee-Barabino”, un appuntamento della rassegna della Fondazione Ordine degli Architetti “Big November 4”, curato da Federica Alcozer, Ibleto Fieschi e Clelia Tuscano.

Durante la conferenza, verranno proiettati i video realizzati dagli studenti del Liceo Klee-Barabino riguardanti edifici di architettura moderna a Genova. Nel corso degli ultimi due anni scolastici, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Genova ha collaborato al progetto di alternanza scuola / lavoro del Liceo Artistico Klee-Barabino. Per l’A.S. 2017/2018 il compito assegnato agli studenti è stato la produzione di brevi video riguardanti edifici di architettura moderna siti a Genova, proposti dai tutor della Fondazione; i filmati più meritevoli sono stati poi montati insieme in un lungometraggio, in modo da presentare una significativa sintesi del lavoro svolto.

I filmati descrivono le forme e il contesto delle architetture scelte, ma ne colgono anche pregi e criticità, rilevate da chi in quei luoghi vive o lavora, mediante interviste raccolte direttamente in loco. Quindi si illustrano delle opere architettoniche, commentate non da storici dell’arte o da critici di architettura, ma da persone “non addette ai lavori” che ci vivono: in sostanza si riportano le impressioni che questi ambienti suscitano in chi li frequenta.

Tra gli edifici rappresentati figurano il Biscione, la Facoltà di Architettura, l’Acquario, il Museo Chiossone e altre costruzioni che costituiscono un patrimonio di qualità, meno conosciuto e comunemente meno apprezzato di quanto meriti.

L’evento è a ingresso libero.