L’antisemitismo raccontato alle nuove generazioni

Genova. Come si comportarono gli italiani quando il regime fascista proclamò le prime leggi razziali? Razza di italiani! scava nella storia, rintracciando le testimonianze di vittime e carnefici, per capire in che contesto si sia sviluppato l’odio razziale verso gli ebrei in Italia.

Giorgio Scaramuzzino affronta il tema dell’antisemitismo, rivolgendosi in primis ai più giovani. Un altro tassello nel suo personale percorso di teatro civile rivolto alle nuove generazioni, scrivendo e mettendo in scena spettacoli in cui si affrontano problematiche e temi scottanti che attraversano la nostra società.

Inizio alle 20.30, spettacolo fuori abbonamento.