“L’antico come modello” all’Accademia Ligustica

La mostra “L’antico come modello – Marmi, calchi, incisioni nelle collezioni dell’Accademia Ligustica di Belle Arti” apre sabato 22 settembre e resterà allestita fino a dicembre nelle sale del Museo dell’Accademia.

È una bella occasione per vedere come erano, prima dell’avvento della fotografia, le riproduzioni di opere d’arte, sia per fini didattici che “promozionali”. Oltre a gessi e marmi della collezione saranno esposte le 42 stampe e alcune matrici in rame della “Galleria Giustiniana”: un vero e proprio catalogo illustrato in due tomi che rappresentò il primo esempio (risalgono al 1631) di un preciso programma editoriale. Data la loro fragilità le stampe possono essere esposte molto di rado.

La mostra sarà aperta dalle ore 14:30 alle 18:30. Sabato 22 settembre alle ore 16 ci saranno un saluto e una breve presentazione a cura del direttore Giulio Sommariva.