L’accoglienza interpretata da Amanda Sandrelli

Genova. Come spiega la regista Laura Sicignano, «Il testo nasce nell’ambito di un progetto iniziato nel 2011 con un gruppo di giovani rifugiati giunti dai Paesi più difficili di Asia e Africa, ragazzi arrivati in Italia, dopo drammatici viaggi, fuggendo da guerre e persecuzioni. Ho creato tre spettacoli scritti con loro, recitati con loro, accanto ad attori professionisti. Questa è l’ultima tappa di questo entusiasmante dialogo».

Dunque, alla base di Vivo in una giungla, dormo sulle spine vi è una storia, una storia vera, seppure mediata dalla creativa reinvenzione in forma di drammaturgia, elaborata a quattro mani dalla stessa Sicignano e da Shahzeb Iqbal. Anche l’evocativo e poetico titolo dello spettacolo ha una sua storia: è tratto da un verso di un poema popolare pakistano. E proprio sull’intrecciarsi di racconti che prende vita la storia che lega i tre personaggi in scena…

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20.30.