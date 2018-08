Per la prima volta a teatro, Raoul Bova tra i protagonisti di Due

Genova. Raoul Bova e Chiara Francini sono i protagonisti di Due, commedia scritta e diretta da Luca Miniero, autore, fra gli altri, anche del film Fratelli unici, interpretato dallo stesso Bova insieme a Luca Argentero.

Un attore amatissimo del nostro cinema e della tv, per la prima volta a teatro, in una divertente commedia sulla vita di coppia, dove il presente di due fidanzati si scontra con facce e personaggi del loro passato e futuro, fantasmi di ciò che è stato e ciò che sarà. Genitori, amanti, figli, amici; figure interpretate dagli stessi protagonisti, che accompagneranno fisicamente in scena dei cartonati ad evocarne le presenze.

Inizio dello spettacolo alle 21, biglietti a partire da 26 euro.