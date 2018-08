La visita di Oscar Wilde a Genova alla Claque con “Death in Genoa”

Genova. The Genoa English Theatre Club, nato dal primo corso di ‘Playing inEnglish’ del Teatro della Tosse diretto da Nicholas Brandon, presenta una lettura in lingua originale con una parziale messinscena della commedia in un atto Death in Genoa dell’autore inglese Thomas Wright. Appuntamento il 9 aprile alla Claque (ore 20.30).

La settimana successiva l’evento, su invito della Oscar Wilde Society, si trasferirà a Londra per una replica al Actor’s and Artist’s Club.

La commedia immagina in chiave spiritosa e commovente la visita di Wilde a Genova nel 1899, alla tomba della moglie Constance Lloyd sepolta a Staglieno.

Nel giugno scorso The Oscar Wilde Society organizza una visita a Genova per un gruppo di soci e vuole assistere ad una lettura della commedia davanti alla tomba di Constance.

L’autore Thomas Wright che aveva vissuto qualche tempo a Genova chiede allora ad alcuni amici genovesi di organizzare questa lettura. Una delle sue amiche aveva partecipato al corso ‘Playing in English’ alla Tosse e conosceva quindi Nicholas Brandon. In questo modo il 22 giugno 2014 a Staglieno Nicholas Brandon, Annamaria Biavasco (interprete professionista) e cinque ex partecipanti di ‘Playing in English’ (Simone Marceddu, Andrea Majorana, Bruno Demartini, Chiara Martinoli e Valentina Guani), danno vita alla lettura della commedia.

I soci della Oscar Wilde Society rimasero divertiti e commossi e qualche tempo dopo il gruppo di Brandon ricevette l’invito per la replica di Londra.

La replica del 9 aprile è la prima presentazione pubblica di ‘Death in Genoa’ a Genova.

Il biglietto costa 5 euro.

