Dal 23 Febbraio al 9 Marzo, al Cad di Palazzo Saluzzo di Genova, si terrà “La visione attraverso il pensiero”, curata da Loredana Trestin e dalla sua Assistente Cristina Bianchi. Organizzazione di Giulia Lanza, Ludovica Palì, Francesco Piras e Alessia Penco.

Inaugurazione sabato 23 febbraio ore 17.30.

Artisti partecipanti: Maria Isopo, Giacomo Ponzi, Elena Mazzone, Alberto Mussi, Dario Veronesi, Giulia Previtali, Elisa De Cesari, Carola Castagna, Chiara Monaco, Pierangela Aquilina

La visione è il processo mediante il quale si scopre a partire da immagini, la propria realtà.

E’ proprio il pensiero a decretare, a decidere ciò che vogliamo sperimentare nella vita; la fisica quantistica spiega la stretta relazione tra pensiero, visione e realtà, ma, il nostro sguardo su queste tematiche assai complesse si vuole limitare ad una osservazione più artistica, il nostro pensiero diventa filtro per concretizzare visioni d’arte, come in un magico contenitore, gli artisti tracciano una tessitura di impronte cromatiche, dilatando il reale, trasfigurandolo per realizzare un raggio d’azione più ampio.

Non ci sono correnti prestabilite ma un intimismo narrativo ci propone delle visioni personali, proposte con esperienze e raffinate tecniche personali.