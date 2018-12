“La triplice dea” – Spettacolo di danza orientale

Sabato 15 dicembre alle ore 21 presso il Teatro “Rina e Gilberto Govi” in via Pastorino 23 a Bolzaneto la danza orientale va in scena con uno spettacolo dedicato alla figura femminile, rappresentata dalla Dea della Luna, percorrendo le tre fasi della vita. La danza orientale, magica e affascinante, è capace di creare un’atmosfera unica e irripetibile.

Lo spettacolo è ideato dall’Associazione Culturale Jalilah fondata nel 2004 da Francesca Pratelli (in arte Noor) e Gloria Fogli (in arte Amal). Numerosi saranno gli ospiti: Kamellia da Parigi, stella internazionale della danza orientale, Giada Barone, danzatrice professionista da Vicchio (Fi), Raffaella Cavo, insegnante e danzatrice, con le sue allieve (Busalla) e il gruppo Saida di Alessandra Vio, insegnante e danzatrice di Genova.

Presenta la serata Francesca De Mola.