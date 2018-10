La Treves Blues Band in concerto all’Arena Conchiglia

Ultimo concerto estivo della TBB Treves Blues Band. L’avventura del gruppo musicale nasce nel 1974 quando un giovane armonicista di Lambrate decide di partire con una “missione impossibile”: divulgare i valori del blues, la sua storia e i suoi grandi interpreti. L’armonicista in questione è Fabio Treves, da qui in poi ribattezzato il “Puma di Lambrate”, che con la sua band ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia e per il mondo e ha tenuto alta la bandiera del blues italiano.

I suoi concerti sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno. Treves ha al suo attivo numerose collaborazioni con vere e proprie leggende del blues con le quali ha suonato nel corso della sua carriera, come Sunnyland Slim, Johnny Shines, Homesick James, Billy Branch, Dave Kelly, Paul Jones, Alexis Korner, Bob Margolin, Sam Lay, David Bromberg, Eddie Boyd e Mike Bloomfield. Ha ospitato nei suoi dischi e suonato dal vivo con Roy Rogers, Chuck Leavell, Willy DeVille, John Popper, Linda Gail Lewis, Warren Haynes ed è l’unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa.

Il Puma ha prestato la sua armonica anche a molti artisti italiani tra i quali Cocciante, Giorgio Conte, Elio e le Storie tese, Ferradini, e molti altri. Da oltre 40 anni, con la sua band, percorre con coerenza e passione la strada della musica del diavolo, a luglio 2016 ha aperto il concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma e a luglio 2018 ha duettato con Billy F. Gibbons (ZZ Top) e Supersonic Blues Machine sul palco di Carroponte.

Nello spettacolare scenario offerto dalla Baia del Silenzio si concluderà il suo tour estivo 2018 con uno spettacolo dedicato interamente alla musica blues di alto livello.

FABIO TREVES – armonica, voce

ALEX “KID” GARIAZZO – chitarra, voce

MASSIMO SERRA – batteria

GABRIELE “GAB D” DELLEPIANE – basso

Biglietto d’ingresso: posto unico € 15

In caso di maltempo il concerto si terrà presso Sala Agave – Ex Convento dell’Annunziata in via Portobello