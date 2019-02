La Tosse “si sposta” in piazza Sarzano con lo spettacolo “Teatri Mobili”

Da sempre il rapporto tra il centro storico di Genova e il Teatro della Tosse è molto forte non solo perché la sua sede da ormai molti anni è in stradone sant’Agostino, nel cuore della città vecchia, ma anche per le molteplici iniziative sul territorio che ogni anno si ripetono e aumentano. Moltissime sono le collaborazioni con le realtà che da molti anni lavorano in questa zona, siano esse istituzioni, privati, associazioni o enti culturali, sociali o artistici. Un presidio culturale che nel corso degli anni ha sicuramente trasformato il territorio circostante rendendolo più vivace e generando un importante indotto. E nel 2019 aumenta ancora la presenza della Tosse nel centro storico.

Il teatro esce letteralmente dalle tradizionali mura della sua sede per arrivare con lo spettacolo “Teatri Mobili” dal 28 febbraio al 2 marzo in piazza Sarzano dentro un camion – teatro che diventa palco. In scena la Compagnia Girovago e Rondella e Compagnia Dromosofista.

“Teatri Mobili” sono un bus e un camion teatro che ospitano al loro interno spettacoli unici e senza parole per un massimo di 35 spettatori alla volta. I due mezzi delimitano un’area foyer all’aperto, uno spazio conviviale con un palco per la musica dal vivo, i teatrini emozionali (scatole elettromeccaniche per uno spettatore) e una biblioteca sulle arti dello spettacolo. A esibirsi, in spettacoli magici adatti a tutti, è un’intera famiglia, i capostipiti Girovago e Rondella e i loro figli che qualche anno fa hanno fondato la Compagnia Dromosofista.

Biglietto: 8 euro