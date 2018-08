La Tosca di Puccini rivive al cinema

Genova. Una musica potente, una storia appassionante e un finale tragico: questo è Tosca di Puccini della Royal Opera House. Capolavoro assoluto del noto compositore lucchese, Tosca è considerata l’opera più drammatica di Puccini, caratterizzata da una tensione costante, fatta di colpi di scena e trovate inaspettate. L’opera si potrà vedere non a teatro, ma al cinema: il 15 aprile a Genova ai Cappuccini, allo Space Cinema alle 20.15 e all’Uci Cinemas Fiumara.

La produzione di Jonathan Kent porta nella Roma post-napoleonica del 1800, in un mondo politico caratterizzato dal controllo e dal sospetto, magnificamente rappresentato dalle scenografie di Paul Brown. Elementi politici e sociali si inseriscono nella trama dell’opera, che è prima di tutto una grande storia d’amore e di passioni drammatiche. Le celebri e potenti arie Vissi d’arte ed E lucevan le stelle, grandi classici della musica operistica di sempre, accendono con grande forza nello spettatore i sentimenti di disperazione e smarrimento, nostalgia e romanticismo, vissuti dai personaggi sulla scena.

Ad interpretare il ruolo di Tosca, troviamo la carismatica e sensuale Angela Gheorghiu. Nata in una piccola città della Romania, Angela è una superstar dell’opera mondiale, una vera diva, uno dei nomi di spicco della lirica contemporanea, una soprano dotata di gran glamour, rinomato talento ed enorme appeal sul palco. Lo strepitoso Jonas Kaufmann e il talentuoso Bryn Terfel l’accompagnano nella vicenda pucciniana, mentre l’esperta e magica bacchetta di Antonio Pappano dirige il coro e l’orchestra della Royal Opera.

Un appuntamento da non perdere, per i melòmani e per tutti, con il dramma, la passione e la meravigliosa musica di Puccini sul prestigioso palco internazionale della Royal Opera House.

Costo biglietto: 10 -15 euro. Tutte le proiezioni ospiteranno inoltre interviste agli interpreti più amati e curiosità da dietro le quinte.