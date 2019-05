“La Suberba Mambo” al Caribe Club

Il 24 maggio dalle 22:30 al Caribe Club di corso Italia 3 ritorna l’appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. La serata dal titolo “La Superba Mambo” avrà come protagonisti il dj residente Erick La Voz e l’ospite speciale, dj Massimo, direttamente dall’Olanda, che metteranno sù i vinili con i migliori sound latini.

Nella sala Caribe si balla con dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez, accompagnato come sempre dall’animazione dei ballerini del Caribe Alfredo, Anaisa, Bryan, Amelia, Moreno e altri. Nella sala di bachata fusion torna alla consolle dj Jonathan per far ballare tutti gli amanti della bachata mentre nella sala kizomba musica di dj Chris e animazione dei migliori kizomberi genovesi.

Ingresso: 10 € con consumazione (soci Caribe 8 €)